انتقد رئيس مجموعة العلاقات البرلمانية الايرانية مع البرلمان الاوروبي “كاظم جلالي” لامبالاة المنظمات الدولية للازمة اليمنية، موضحا ان حل ازمة اليمن يبدأ بوقف الجرائم التي ترتكبها السعودية في هذا البلد.

جاء ذلك خلال لقاء النائب كاظم جلالي الذي يزور بلجيكا على رأس وفد برلماني ايراني، اليوم الاربعاء رئيس لجنة العلاقات الخارجية ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الايرانية الاوروبية “وندرمالن”.

وطالب جلالي بوقف العمليات العسكرية التي تنفذها السعودية والامارات في اليمن بشكل فوري ومن ثم البدء بالحوار لحل الازمة اليمنية.

المصدر: وكالة فارس