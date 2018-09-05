افتتحت التعبئة التربوية في حزب الله معرض “سيد شهداء المقاومة الإسلامية” للكتب والقرطاسية في بعلبك، برعاية مسؤول منطقة البقاع النائب السابق محمد ياغي، وحضور رئيس بلدية بعلبك العميد حسين اللقيس، مسؤول التعبئة التربوية في البقاع حسين الحاج حسن وفعاليات تربوية واجتماعية.

تحدث ياغي فقال “نقيم هذه المعارض على امتداد الوطن، مساهمة متواضعة منا من أجل تأمين ما أمكن من الوسائل التربوية لأهالي الطلاب بأسعار مناسبة، وهذه المساهمة هي جزء من مساهمات في مجالات متعددة، من باب أن حزب الله الذي هو رأس حربة المقاومة، وهو أيضاً حزب المؤسسات التربوية والصحية والإعلامية والاجتماعية المنتشرة في كل مناطقنا”.

ودعا النواب الجدد المنتخبين إلى أن “يسعوا جاهدين من أجل إحداث ثورة في التعليم الرسمي لإعادة المدرسة الرسمية إلى تألقها وتفوقها، وتفعيل التفتيش التربوي بشكل جدي، وتعديل منهاج التاريخ الذي تنحصر موضوعاته بمنطقة جبل لبنان زمن الإمارة والمتصرفية وسواها، وتغيب عنه أحداث سائر أنحاء الوطن في مواجهة الظلم العثماني والانتداب الفرنسي، وإنجازات المقاومة في دحر وهزيمة الاحتلال الصهيوني، ويغيب التاريخ الحقيقي لهذا البلد”.

وشدد على ضرورة “استكمال كل الإدارات والمؤسسات في محافظة بعلبك الهرمل، واستحداث فروع للجامعة اللبنانية في كافة الاختصاصات”. وطالب “بالإسراع في تشكيل الحكومة، وإخراجها إلى الضوء، بناء على نتائج الانتخابات النيابية، وحجم الكتل النيابية، ووفق معايير واحدة، لتنطلق عملية معالجة الأزمات والمشاكل في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام