عدّ رئيس مجلس الشورى الاسلامي في ايران علي لاريجاني تمتين الاواصر مع روسيا وبيلا روسيا من اهداف زيارته والوفد البرلماني المرافق له الى هذين البلدين.

وقال لاریجاني، في تصريح ادلى به للصحفيين قبيل مغادرة طهران متوجها الى روسيا على رأس وفد برلماني اليوم الاربعاء، ان زيارة الوفد لروسيا وبيلاروسيا تستغرق يومين حيث يرتبط جانب منها بالمحادثات السابقة مع رئيس الدوما الروسي وتقرر تشكيل لجنة برلمانية مشتركة لمتابعة مختلف المشاريع بين البلدين.

واضاف، ان يوما من هذه الزيارة سيخصص للمشاركة في اجتماع يرمي لمتابعة الشؤون المشتركة بين ايران وروسيا.

وتابع: ان زيارة بيلاروسيا تهدف لتعزيز التعاون المتنامي بين البلدين على مختلف الصعد حيث يضم الوفد الايراني، فضلا عن مندوبين من مختلف اللجان البرلمانية، مسؤولين من الاجهزة والوزارات مثل النفط والصناعة والمناجم والتجارة والجهاد الزراعي والاقتصاد والمالية لمتابعة مختلف المواضيع المشتركة بين ايران وهذين البلدين على مختلف الصعد.

ووصف روسيا وبيلاروسيا بالبلدين الصديقين لايران، و”نرتبط بتعاون وثيق معهما منذ الماضي لذلك يستفاد من فرصة زيارتهما لتمتين الاواصر معهما”.

المصدر: وكالة فارس