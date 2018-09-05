الخارجية الروسية: سنواصل محاربة الإرهابيين في إدلب السورية حتى القضاء عليهم نهائيا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 5 2018 - 18:16
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الرئيس السوري بشار الأسد: انتهاج سياسات فرض العقوبات ودعم الإرهاب هي السمات الأساسية للدور الأميركي
الاسد خلال استقباله السيناتور الأميركي ريتشارد بلاك: صناعة السلام أكثر منفعة لأميركا من الإستمرار في إشعال الحروب
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية للمنار: الاعتداء الإسرائيلي على ريف حماه يعبر عن طبيعته المبنية على منهجية الاستعمار
بهرام قاسمي: ادعاء الكيان الصهيوني باستهدافه مواقع ايرانية هو جزء من سيناريو مبني على تكذيب الحقائق
الخارجية الروسية عن الأوضاع بمحافظة ادلب: يجب ازالة التهديد الشامل في شمال غرب سوريا
الخارجية الروسية: سنواصل محاربة الارهابيين في ادلب السورية حتى القضاء عليهم نهائيا
كتلة التنمية والتحرير: نطالب بايجاد حلول لانهاء المراوحة في ازمة تأليف الحكومة التي تزيد من سوء الاوضاع الاقتصادية
المطارنة الموارنة: نناشد جميع السياسيين ان يتحملوا مسؤولياتهم وان يسهلوا تأليف حكومة تقوم بواجبها تجاه المواطنين
الاتحاد العمالي العام: لوضع حد فوري لسياسة المماطلة في تأليف الحكومة منعا لانفجار الوضع الاجتماعي
مراسل المنار في جنيف: الامم المتحدة تفشل في انتزاع موافقة قوى العدوان على نقل جرحى على متن طائرة الوفد الوطني
الوفد الوطني اليمني المفاوض: الامم المتحدة لم تستطع استخراج ترخيص من دول العدوان بتوفير طائرة عمانية لنقل الوفد والجرحى
الوفد الوطني المفاوض: هناك انعدام تام لأي ضمانات حقيقية لعودة الوفد الوطني عقب المشاورات بجنيف
الادعاء البريطاني: لدينا دلائل كافية على تورط مواطنين روسيَين في محاولة اغتيال الجاسوس السابق سكريبال
الخارجية الروسية: الصور التي عرضت حول المتهمين في قضية سكريبال لا تعني شيئا بالنسبة لموسكو
حزب الله يدعو للمشاركة بإحياء ليالي عاشوراء ابتداءً من يوم الاثنين المقبل الساعة 8:00 مساءً في مجمع سيد الشهداء "ع" - الضاحية الجنوبية
الخارجية الروسية: سنواصل محاربة الإرهابيين في إدلب السورية حتى القضاء عليهم نهائيا
منذ 21 mins
5 September، 2018
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