أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الأربعاء أن الروسيين المطلوبين لصلتهما بحوادث التسميم بغاز نوفيتشوك على الأراضي البريطانية يعملان لصالح الاستخبارات العسكرية الروسية وتصرفا بناء على أوامر من الدولة الروسية.

وقالت ماي أمام النواب بعيد إصدار الشرطة البريطانية مذكرتي توقيف بحق هذين الرجلين، إنه استنادا إلى معلومات أجهزة الاستخبارات البريطانية “خلصت الحكومة إلى أن هذين الشخصين، هما ضابطان في مديرية الاستخبارات العسكرية الروسية”.

وأضافت أن العملية “تمت الموافقة عليها بالطبع خارج مديرية الاستخبارات الرئيسية، على مستوى رفيع في جهاز الدولة الروسي”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية