أبرز التطورات على الساحة السورية اليوم الأربعاء 05-09-2018

القنيطرة وريفها

• عثرت الجهات المختصة على كميات كبيرة من الأسلحة والمواد الطبية من بينها صواريخ تاو أمريكية وقنابل “إسرائيلية” الصنع من مخلفات المجموعات المسلحة في قريتي الرفيد والبريقة بريف القنيطرة.

دير الزور وريفها

• قتل شخص جراء إطلاق مسلحي “قسد” النار عليه، أثناء محاولته الهروب من أحد سجونها في بلدة الجرذي بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

• نشرت “قسد” حواجزاً لها بشكل مكثف بريف دير الزور الشمالي، بحثاً عن مسلحين تابعين لها فروا من مواقعهم.

• أُصيب أحد مسلحي “قسد” جراء إطلاق مسلحين مجهولين النار عليه، في قرية ابو النيتل بريف دير الزور الشمالي الشرقي.

• اعتقل مسلحو داعش 4 أشخاص في بلدة الشعفة بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، بتهمة تهريب مسلحيه إلى مناطق سيطرة “قسد”.

• توجه رتل عسكري لـ “التحالف الدولي” يتضمن 8 آليات من نوع “همر”، و4 حاملات على متنها 4 جرافات، بالإضافة لـ 5 شاحنات عسكرية تحمل صواريخ، يوم أمس، إلى قرية البحرة بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، بمحيط الجيب الخاضع لسيطرة داعش في تلك المنطقة.

الحسكة وريفها

• اعتقلت “الوحدات الكردية” شخصين في مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي، بتهمة التواصل مع داعش.

الرقة وريفها

• قُتل مدني جراء انفجار لغم به في مدينة الرقة.

• قُتل عدد من مسلحي “قسد” جراء تفجير داعش عبوة ناسفة بآلية كانت تقلهم قرب مفرق “المقص” جنوب مدينة الرقة.

• قُتل وأُصيب عدد من مسلحي “قسد” جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحو داعش بسيارة كانت تقلهم، في ريف الرقة الغربي، يوم أمس.

• استقدمت “قسد” تعزيزات عسكرية إلى مدينة الرقة وريفها بغية القيام بحملة مداهمات وبحث عن خلايا تابعة لداعش في محافظة الرقة. كما فرضت “قسد” حظراً للتجوال في مناطق سيطرتها بمدينة الرقة وريفها يومياً من الساعة العاشرة ليلاً حتى الساعة الخامسة صباحاً، وذلك ابتداءً من يوم أمس حتى إشعار آخر، دون معرفة الأسباب.

• خرجت تظاهرة في قرية الخاتونية الخاضعة لسيطرة “قسد” في ريف الرقة الغربي، احتجاجاً على سوء الأوضاع الخدمية والمعيشية، وعلى خلفية ذلك اعتقلت “قسد” عشرات الأشخاص من المشاركين في التظاهرة.

حلب وريفها

• قُتل أحد المسؤولين في “قسد” المدعو “جيه كوباني” جراء انفجار عبوة ناسفة به زرعها مسلحون مجهولون، عند المدخل الشرقي لمدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي.

• دارت اشتباكات بين مسلحي “قسد” من جهة، ومسلحين مجهولين من جهة اخرى، في مدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي.

• أُصيب 5 أشخاص جراء انفجار دراجة نارية مفخخة في مدينة جرابلس بريف حلب الشمالي الشرقي، الخاضعة لسيطرة فصائل “الجيش الحر” المدعومة تركياً.

• دارت اشتباكات بين خلايا تابعة لـ “الوحدات الكردية” ومسلحي “الفيلق الثالث _الجيش الحر” المدعوم تركياً، إثر هجوم شنته الخلايا التابعة لـ “الوحدات” على أحد مقرات “الفيلق” في قرية قطمة شمال شرق عفرين بريف حلب الشمالي الغربي.

• اعتقلت فصائل “الجيش الحر” المدعومة تركياً، عدداً من المدنيين بعد مداهمة منازلهم في قرية برماجة شمال غرب عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، لأسباب مجهولة.

إدلب وريفها

• اعتقلت “هيئة تحرير الشام” كادر قناة “تي آر تي” التركية المتواجد في بلدة أطمة على الحدود السورية _التركية بريف إدلب الشمالي، لأسباب مجهولة.

المشهد المحلي

• بحث الرئيس السوري بشار الأسد خلال استقباله السيناتور الأميركي ريتشارد بلاك، آخر المستجدات والسياسات التي تنتهجها الادارة الأميركية إزاء قضايا المنطقة، وأكد الرئيس الأسد أن انتهاج سياسات التهديد وفرض العقوبات ودعم الإرهاب هي السمات الأساسية للدور الأميركي، مشيرا إلى أن تغير هذا الدور الى صناعة السلام عوضا عن الاستمرار في إشعال الحروب وزعزعة استقرار الدول أكثر منفعة لأميركا ولشعبها. من جانبه، قال السيناتور بلاك خلال اللقاء إن السياسات التي انتهجتها الإدارات الأميركية المتعاقبة في الشرق الأوسط أفقدت شعوب المنطقة الثقة بكل السياسة الأميركية، مؤكداً أن تحقيق مصالح أميركا يتطلب منا كشعب وكمسؤولين أميركيين العمل على تغيير ذلك.

• تنطلق غداً فعاليات معرض دمشق الدولي برعاية الرئيس السوري بشار الأسد، بدورته الستين تحت شعار “وعز الشرق أوله دمشق” بمشاركة 48 دولة وعدد من رجال الأعمال والشركات المحلية والأجنبية والعالمية، وتستمر فعاليات المعرض المقام على أرض مدينة المعارض الجديدة بدمشق على طريق المطار الدولي لغاية الـ 15 من أيلول الجاري ويستقبل زواره بدءا من يوم الجمعة في الـ 7 من أيلول الساعة الخامسة مساء.

المشهد الدولي

• أكد وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية العميد امير حاتمي، خلال لقائه قائد الجيش الروسي في سوريا، أن مؤامرة الاستكبار العالمي لو نجحت في سوريا لجعلت المنطقة غير آمنة على المدى البعيد، وأعرب حاتمي عن تقديره لأداء القوات العاملة في محاربة الارهابيين في سوريا ومن بينها قوات الجيش الروسي والجيش السوري وقوات محور المقاومة. وشدد على ضرورة الاستفادة من التجارب المكتسبة في التعاون والتنسيق في سوريا باعتبارها انموذجاً لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة. من جانبه قدم قائد الجيش الروسي، شرحاً للوضع الميداني في محاربة الارهابيين في سوريا، معتبرا ان التنسيق الوثيق والودي بين قادة القوات المختلفة كان من العوامل المهمة في تحقيق هذه النجاحات.

• قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، إن بقاء الجيب الإرهابي في محافظة إدلب السورية، سيترتب عليه باستمرار ظهور تهديدات جديدة، بما فيها خطر استخدام السلاح الكيميائي. وأشار إلى أن وضع إدلب سيصبح أوضح عسكريا بعد أن يعقد قادة الدول الضامنة الثلاث روسيا، إيران، تركيا محادثات يوم الجمعة القادم. وأضاف “زملاءنا الغربيين يدركون جيدا أنه من المستحيل عدم تأمين تحرير هذه المنطقة من سوريا من الجماعات الإرهابية والعصابات. فهم يدركون تماما أنه بدون حل هذه المشكلة، فإن عملية تسوية الوضع في سوريا لن تمضي”.

• وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، الوضع في محافظة إدلب السورية بأنه مثير للقلق، مشيراً إلى أن هذه القضية على جدول أعمال الاتصالات الروسية على مختلف المستويات.

• أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، أنَّ 4 طائرات من قاعدة حميميم وجهت يوم أمس ضربات بذخيرة فائقة الدقة على منشآت لجبهة النصرة في محافظة إدلب السورية، وأضاف أن الضربات وجهت إلى مخازن الإرهابيين الواقعة خارج المناطق السكنية، حيث كان يحتفظ بطائرات دون طيار. وأضاف أن منظومة الدفاع الجوي الأرضية في حميميم قامت بتدمير طائرتين من دون طيار تعود للإرهابيين على مسافة من المطار، مشيراً إلى أن عدد الطائرات التي أسقطت خلال شهر بلغ 47 طائرة.

• أفاد القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية في إيران اللواء محمد علي جعفري، أن سوريا ولبنان واليمن وفلسطين اختارت نهج المقاومة لتحديد مصائرها وسيكون النصر حليف شعوبها، واضاف أن امن البلاد اليوم قد ترسخ بفضل تضحيات ابناء الشعب الايراني وصمودهم الى جانب بلدان المقاومة.

• قال النائب الأول للجنة مجلس الدوما الروسي لشؤون الدفاع، ألكسندر شيرين، إن “إسرائيل” شنت غاراتها على سوريا بطلب من الولايات المتحدة، وأضاف أن واشنطن لن تحاربنا بقواتها أبدا، ستقوم بذلك بواسطة أيد ثالثة، وستستخدم في سوريا “إسرائيل” أو داعش.

• أعلنت وزارة الدفاع التركية، عن انعقاد جولة مباحثات مجموعات العمل التركية الروسية بشأن سوريا في العاصمة أنقرة، وأكّدت الوزرة أن الأعمال المشتركة بين الجانبين بشأن الأزمة السورية، ستتواصل في المرحلة القادمة.

• قال وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال اللبنانية حسين الحاج حسن، بعيد وصوله الى دمشق، للمشاركة في افتتاح معرض دمشق الدولي تلبية لدعوة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، إنه من الضروري والمهم ان يكون لبنان حاضراً في هذه المناسبة التي تجمع شركات من دول العالم. وأضاف “سنفتتح الجناح اللبناني في المعرض، ويسجل هذه السنة مشاركة لبنانية اوسع وتشمل قطاعات صناعية وانتاجية وإعماريه متخصصة وتعكس الرغبة والارادة اللبنانية في المشاركة بعملية اعادة الاعمار في سوريا”.

المصدر: الاعلام الحربي