أعلن رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في فلسطين الوزير وليد عساف بدء اعتصام مفتوح في الخان الاحمر لحمايته من الهدم.

جاء ذلك بعد صدور قرار نهائي من قبل سلطات العدو الاسرائيلي بهدم واخلاء قرى الخان الأحمر المحتل.

ورفضت سلطات العدو الأربعاء الالتماس الذي قدمه سكان القرية المهددة بالهدم والإخلاء الخان الأحمر بالقدس المحتلة وأمرت بإخلائها وهدمها قريبا.

وجاء في قرار السلطات الصهيونية أن أوامر هدم القرية وإخلائها سيتم تطبيقها بعد أسبوع وأنه ليس بالإمكان إلغاء قرارات الهدم والإخلاء بالنظر إلى عدم امتلاك الفلسطينيين للأرض المقامة عليها القرية.

المصدر: فلسطين اليوم