بحث الرئيس السوري بشار الأسد خلال استقباله السيناتور الأميركي ريتشارد بلاك اليوم، آخر المستجدات والسياسات التي تنتهجها الادارة الأميركية إزاء قضايا المنطقة.

واكد الرئيس الأسد أن انتهاج سياسات التهديد وفرض العقوبات ودعم الإرهاب هي السمات الأساسية للدور الأميركي، مشيرا إلى أن تغير هذا الدور الى صناعة السلام عوضا عن الاستمرار في إشعال الحروب وزعزعة استقرار الدول أكثر منفعة لأميركا ولشعبها.

من جانبه، قال السيناتور بلاك خلال اللقاء أن السياسات التي انتهجتها الإدارات الأميركية المتعاقبة في الشرق الأوسط أفقدت شعوب المنطقة الثقة بكل السياسة الأميركية، مؤكدا أن تحقيق مصالح أميركا يتطلب منا كشعب وكمسؤولين أميركيين العمل على تغيير ذلك.

وأعرب عن إعجابه مما رآه في سوريا خلال هذه الزيارة من عودة الحياة للكثير من المناطق التي تحررت من الاٍرهاب، وتمنى عودة السلام والاستقرار ودحر الاٍرهاب من كل الاراضي السورية.

المصدر: رئاسة الجمهورية العربية السورية