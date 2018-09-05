نقل النواب عن رئيس مجلس النواب نبيه بري قوله في لقاء الاربعاء اليوم ان “أي طرف لا يستطيع ان يصل الى ما يراه او يريده في تشكيل الحكومة، وعلى الجميع دون استثناء ان يقدموا التنازلات لمصلحة الوطن والخروج من هذه الازمة. فلبنان اليوم في غرفة العناية والوضع الإقتصادي خطير ولا يمكن تجاهل هذا الواقع، مع الإشارة الى ان لبنان هو غير تركيا وإيران”.

وتناول بري موضوعا آخر لا يقل أهمية عن موضوع الحكومة هو المعلومات المتوافرة عن ان الكيان الاسرائيلي يعمل على تكثيف نشاطاته البترولية بالقرب من الحدود اللبنانية وتحديدا حقل “كاريش”، وقد تعاقدت مع شركة يونانية “أنيرجيان” للبدء بالتنقيب في آذار 2019.

وقال ان “المطلوب من الدولة اللبنانية ان تتحرك بسرعة لمنع الاعتداء على الحق اللبناني، وخصوصا ان هناك احتمالات كبيرة لمكامن مشتركة، عدا عن الدراسات والخطط الموضوعة لتلافي او لإحتواء اي خلل يؤدي الى تسرب النفط يطاول الساحل الجنوبي وصولا الى صور خلال ثلاثة ايام”. وشدد على أن “واجبنا التحرك بأقصى سرعة للدفاع عن ثروتنا النفطية وسيادتنا الوطنية وحدودنا البرية والبحرية”.

وكان بري التقى في إطار لقاء الاربعاء النيابي الوزيرين علي حسن خليل وغازي زعيتر والنواب: بكر الحجيري، علي بزي، انور الخليل، قاسم هاشم، فادي علامة، هاني قبيسي، نقولا نحاس، عدنان طرابلسي، سليم عون، ابراهيم عازار، علي خريس، ميشال موسى، بلال عبدالله، علي درويش، محمد خواجه، امين شري، علي عمار، حسين جشي، ايوب حميد، زياد حواط، أنيس نصار، ياسين جابر، علي فياض، ونزيه نجم.

من جهة أخرى تلقى بري برقية تهنئة بعيد الاضحى من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كما تلقى برقيات مماثلة من كل من: رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، الرئيس الارتيري اسياس افورقي، رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري السعيد بو حجة، رئيس مجلس نواب الشعب التونسي محمد الناصر، ورئيس الوزراء الكويتي السابق الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام