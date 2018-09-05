الرئيس بري: المطلوب من الدولة التحرك سريعا لمنع الاعتداءعلى الحق اللبناني – موقع قناة المنار – لبنان
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September 5 2018 - 14:40
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الرئيس نبيه بري خلال لقاء الاربعاء النيابي: على الجميع دون استثناء التنازل لتشكيل الحكومة من اجل مصلحة الوطن
المطارنة الموارنة: نناشد جميع السياسيين ان يتحملوا مسؤولياتهم وان يسهلوا تأليف حكومة تقوم بواجبها تجاه المواطنين
الاتحاد العمالي العام: لوضع حد فوري لسياسة المماطلة في تأليف الحكومة منعا لانفجار الوضع الاجتماعي
الخارجية الاميركية تحذر رعاياها من السفر الى لبنان بزعم احتمال وقوع عمليات ارهابية ونشوء نزاعات مسلحة
وزارة الدفاع الروسية: طائرات روسية استهدفت مواقع لمجموعات ارهابية في ادلب
الكرملين: الاوضاع في ادلب تدعو للقلق والأمر على جدول أعمال الاتصالات الروسية
نائب وزير الخارجية الروسي: لا يمكن للاوضاع في سوريا ان تستقر بدون الحل في ادلب
ريابكوف: الوضع المرتبط ببدء العملية العسكرية في ادلب سيتضح بعد قمة روسيا وايران وتركيا في طهران
النائب الاول للجنة مجلس الدوما الروسي لشؤون الدفاع:اميركا تحارب في سوريا بيد ثالثة اما "اسرائيل" او داعش
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: تركيا لن تنفذ مطالب غير قانونية بشأن قضية القس الأمريكي
مراسل المنار في جنيف: الامم المتحدة تفشل في انتزاع موافقة قوى العدوان على نقل جرحى على متن طائرة الوفد الوطني
المحكمة الجنائية العليا في الكيان الصهيوني تأمر أهالي قرية الخان الأحمر بإخلائها
منظمة التحرير الفلسطينية تحذر من أي مساس بقرية الخان الاحمر او تهجير سكانها وتعتبر ذلك بمثابة جريمة حرب
جيش الاحتلال يعتقل 10 مواطنين فلسطينيين من الضفة الغربية ويزعم العثور على اسلحة في الخليل وعنبتا
فصائل الحشد الشعبي في العراق: هناك مؤامرة أميركية - سعودية لتشكيل حكومة ضعيفة تخضع للأوامر الخارجية
فصائل الحشد الشعبي: نحن على استعداد لإحباط التدخلات الخارجية وسنتدخل في الوقت المناسب لتجريد المتآمرين من ادواتهم
البحرين: محاكم النظام تؤجل محاكمة رئيس جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان إلى السادس والعشرين من أيلول
الادعاء البريطاني: لدينا دلائل كافية على تورط مواطنين روسيَين في محاولة اغتيال الجاسوس السابق سكريبال
الخارجية الروسية: الصور التي عرضت حول المتهمين في قضية سكريبال لا تعني شيئا بالنسبة لموسكو
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو: لا اتفاق حول نافتا إذا لم يتضمن آلية لفض النزاعات التجارية
كوريا الشمالية: وفد كوري جنوبي رفيع يبدأ إجراء محادثات مع مسؤولين شماليين لعقد قمة جديدة بين البلدين
اليابان: 9 قتلى واضرار جسيمة في اقوى إعصار يضرب اليابان منذ ربع قرن
انغولا: 17 قتيلا على الاقل إثر اصطدام قطارين ببعضهما البعض جنوبي البلاد
حزب الله يدعو للمشاركة بإحياء ليالي عاشوراء ابتداءً من يوم الاثنين المقبل الساعة 8:00 مساءً في مجمع سيد الشهداء "ع" - الضاحية الجنوبية
الرئيس بري: المطلوب من الدولة التحرك سريعا لمنع الاعتداءعلى الحق اللبناني
منذ 3 mins
5 September، 2018
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