امرت ما تسمى المحكمة العليا في كيان الاحتلال باخلاء قرية خان الأحمر الفلسطينية البدوية في محافظة القدس المحتلة.

وبهذه الخطة يكون الاحتلال قد مهد الطريق أمام هدم القرية التي شهدت مواجهات بين الفلسطينين وقوات العدو خلال الاحتجاجات الرافضة لهدمها.

وحذّرت منظمة التحرير الفلسطينية حكومة الاحتلال من المساس بالقرية او تهجير سكانها ، واعتبرت ذلك بمثابة جريمة حرب وانتهاك للقانون الدولي . ودعت المنظمة الشعب الفلسطيني الى الوحدة والتضامن لإسقاط وافشال هذا القرار ، مطالبة دول العالم ومجلس حقوق الانسان والأمم المتحدة الى التحرك العاجل لوقف هذه الجريمة.

وفي الضفة الغربية، أصيب عشرات الفلسطينيين جراء إطلاق قوات العدو كميات كبيرة من قنابل الغاز باتجاه منازلهم عقب اقتحامها بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية. واعتقلت قوات الاحتلال عشرة فلسطينيين خلال مداهمات في بلدات قرب الخليل وطولكرم، وادعت العثور على أسلحة.

وفي الأغوار، طرد العدو سبع عائلات فلسطينية من خيامها في منطقتي “خربة أم الجمال” و”البرج” بحجة التدريبات العسكرية.

هذا وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أنّ قوات القمع الصهيونية المسماة “درور” اقتحمت أحد أقسام سجن نفحة، وأفرغته من الأسرى وقامت بعملية تفتيش استفزازية في غرفه وحطمت مقتنيات الأسرى.

المصدر: قناة المنار