أعرب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف الأربعاء، عن قلق بلاده من الأوضاع في إدلب، مؤكدا أن هذه المسألة على أجندة عمل الاتصالات الروسية على كافة المستويات. وقال بيسكوف للصحفيين في رده على سؤال، هل هناك أي معلومات جديدة لدى الكرملين عن الوضع في إدلب، ” فيما يتعلق بالجزء العسكري والأجزاء الأخرى، يتوجب عليكم الاستماع بعناية إلى البيانات التي يتم إرسالها من قبل وزارة الدفاع. وفي وضع العمليات، من الأفضل التشاور مع زملائنا، زملائنا العسكريين. ما زالت الأوضاع في إدلب موضوع مخاوف وقلق بالغ، وبالطبع هو في أجندة عمل كافة الاتصالات التي تجريها روسيا على مختلف المستويات مع الزملاء المعنيين”. وكانت مصادر ميدانية تحدثت في وقت سابق لوكالة “سبوتنيك”، عن إرسال الجيش السوري تعزيزات ضخمة إلى تخوم محافظة إدلب بانتظار ساعة الصفر لبدء حملة عسكرية واسعة النطاق لاستعادة المحافظة من مسلحي جبهة النصرة.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية