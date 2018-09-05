أعرب نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف الأربعاء، عن عدم ثقة موسكو بالإشارات الصادرة عن الولايات المتحدة وبريطانيا حول الأوضاع في سوريا، مشيراً إلى أن أكثر ما يقلقها هو خطر وقوع استفزازات جديدة من قبل الإرهابيين ومموليهم هناك. وقال ريباكوف للصحفيين “على ضوء تجربة العام الماضي، عندما، كما نذكر جيدا جميعنا، استخدم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، القصف الشامل وضربات غير محددة أبدا، بما في ذلك على المدنيين في الرقة وأثناء عمل تحالف مكافحة الإرهاب في العراق، هذا كله، عموما ليس فقط لا يزيد الثقة بالتصريحات ومختلف الإشارات من طرف واشنطن ولندن، بل ويلغي كل توقعاتنا بأن الدول المذكورة ستساهم بما يلزم فعلا الآن في سوريا”. وأضاف “لكن أكثر ما يثير القلق الآن هو احتمال وقوع استفزازات فظة من قبل الإرهابيين ومموليهم باستخدام المواد السامة”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية