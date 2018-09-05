زار رئيس جمعية “قولنا والعمل” الشيخ أحمد القطان، ورئيس حركة “الإصلاح والوحدة” الشيخ ماهر عبد الرزاق المكتب السياسي لـ “حزب الله” والتقيا عضو المجلس السياسي الشيخ عبد المجيد عمار، وتم البحث في الأوضاع السياسية الداخلية والإقليمية.

واكد الشيخ القطان بعد اللقاء، “على وجوب الإسراع في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي تظهر الأحجام على ما هي عليه، وعلى ما افرزته نتائج الإنتخابات النيابية الأخيرة لان تشكيل الحكومة ممكن ان يخفف من الاعباء الاقتصادية”.

وشدد على “ضرورة الوحدة الوطنية والإسلامية مطالبا رجال الدين والعلماء الى أن “يوحدوا الخطاب من أجل مواجهة كل الأخطار التي تحاك ضد هذه الأمة”.

ودعا الشيخ عبد الرزاق الرئيس المكلف أن “يضع معيارا واحدا لتشكيل الحكومة، لأن التأخير في تشكيل الحكومة ليس لمصلحة لبنان وليس لمصلحة أمنه واستقراره الإقتصادي “.

واضاف نحن هنا من بيت المقاومة نؤكد “أن المقاومة في لبنان أنتجت للشعب اللبناني عزة وكرامة فنحن نفتخر كشعب لبناني بهذه المقاومة التي رفعت رأس كل الشعب اللبناني على العدو الصهيوني وعلى العدو التكفيري”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام