اقام اتحاد بلديات جبل الريحان “المهرجان الصيفي لجبل الريحان” برعاية وزير الشباب والرياضة محمد فنيش، وتتخلله مسير بيئي في احراش الصنوبر في عرمتى والريحان اضافة الى العديد من الأنشطة الثقافية والفعاليات القروية.

وجرى افتتاح معرض المونة البلدية برعاية الوزير فنيش الذي جال في انحاء المعرض.. وأقام منتدى الفنان الجنوبي سمبوزيوم فنياً في ساحة عرمتى ضم نخبة من الفنانين. وكان رئيس اتحاد بلديات جبل الريحان باسم شرف الدين اطلق فعاليات المهرجان في مؤتمر صحفي سبقته جولة في مغارة الريحان السياحية.

المصدر: بريد الموقع