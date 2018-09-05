أعلن النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد الروسي يفغيني سيريبرينيكوف الأربعاء، أن موسكو لا تقوم بأي أعمال يمكن أن تؤدي إلى تدهور الوضع في أوكرانيا قبل الانتخابات، مؤكداً أن اتهامات الاستخبارات الوطنية الأميركية لموسكو غير صحية ولا أساس لها وتعقد الوضع في دونباس. وقال سيريبرينيكوف لوكالة “سبوتنيك” معلقاً على اتهامات مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية دان كوتس “روسيا لا تتخذ أي إجراءات للتدخل في الانتخابات الأوكرانية لزعزعة استقرار الوضع هناك، وجميع هذه [الاتهامات] ليس لها أي أساس”.

وأشار سيريبرينيكوف إلى أن هذه الاتهامات يمكن أن تؤدي إلى تصعيد الوضع في دونباس، وتعقد التوصل إلى تسوية سلمية. هذا وقد وجه كوتس، اتهامات لروسيا الاثنين الماضي، بمحاولة زعزعة استقرار الحكومة الأوكرانية قبل انتخابات 2019 بما في من خلال الضغط العسكري والقتل. هذا ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية المقبلة في أوكرانيا في 31 آذار/مارس 2019، والانتخابات البرلمانية في خريف 2019. هذا وقد اتهم كوتس روسيا في وقت سابق بالتدخل في الانتخابات الأميركية والأوربية، ومحاولة موسكو للتدخل في انتخابات الكونغرس القادمة في تشرين الثاني/نوفمبر.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية