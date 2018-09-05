يعقد رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح الأربعاء، لقاء قمة، وعلى جدول الأعمال سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. ووفقا لنائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، فإن الشيخ الصباح، “سيبحث مع الرئيس ترامب تطورات الوضع في منطقة الخليج، والقضية الفلسطينية، والحرب على الإرهاب؛ فضلا عن ملفات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والأمن وغيرها”.

وكان أمير الكويت زار واشنطن، في أيلول/سبتمبر من العام الماضي؛ وصرح وقتها، أن بلاده “تمكنت من احتواء تدخل عسكري محتمل كان يلوح في الأفق”، الأمر الذي نفته الدول العربية الأربع المقاطعة لقطر. وبشأن العلاقات الثنائية بين الكويت والولايات المتحدة، سيشهد زعيما البلدين التوقيع على حزمة من الاتفاقيات الأمنية والتجارية والعسكرية والاستثمارية.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية