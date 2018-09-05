اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

” أقدم مجهولون، مؤخرا، على سرقة بطاريات عائدة لمحطات الإرسال في شركتي الإتصالات “تاتش” و”ألفا” في مناطق مختلفة من محافظة جبل لبنان، كما سرقت بتاريخ 21/8/2018، بطاريات كاميرات المراقبة العائدة لغرفة التحكم المروري، عند مدخل بيروت – جسر الكرنتينا.

بنتيجة المتابعة والاستقصاءات التي قامت بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، تمكنت من تحديد هوية أفراد العصابة، وتوقيفهم، وهم كل من:

تمكنت من تحديد هوية افراد العصابة، وتوقيفهم وهم كل من :

– م. م.(مواليد عام 1987 لبناني) ضبط بحوزته كمية من حشيشة الكيف.

– م. ف.(مواليد عام 1993 لبناني)

– ر. م.(مواليد عام 1995 لبناني)

بالتحقيق معهم، اعترفوا بسرقة /176/ بطارية من /24/ محطة إرسال لشركتي الإتصالات المذكورتين، قيمتها الإجمالية حوالي /55/ ألف دولار أميركي، وبأنهم كانوا يبيعون المسروقات لمحلات الخردة في محلة صبرا – بيروت، كما اعترف الأول والثالث بسرقة البطاريات العائدة لغرفة التحكم المروري.

التحقيق جار بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام