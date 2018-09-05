توقعت مصلحةى الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان غداً الخميس غائماً جزئياً إلى غائم أحيانأً مع رياح ناشطة احيانا مع إنخفاض في درجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال كما يستمر تكوّن الضباب على المرتفعات.

– الحالة العامة:

طقس صيفي معتاد يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط، يتحوّل إلى متقلّب بدءاّ من بعد ظهر يوم الجمعة

* الطقس المتوقع في لبنان:

– الأربعاء:غائم جزئيًا مع استقرار في درجات الحرارة و تكون طبقات من الضباب على الجبال كما تنشط الرياح أحيانًا

– الخميس: غائم جزئيا إلى غائم أحيانأً مع رياح ناشطة احيانا مع إنخفاض في درجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال كما يستمر تكوّن الضباب على المرتفعات

– الجمعة:غائم جزئيّاً يتحول تدريجيا بعد الظهر إلى غائم وتتساقط بعض الأمطار المحليّة الخفيفة خاصّةً شمال البلاد مع رياح ناشطة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وبقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

– درجات الحرارة المتوقعة على الساحل تتراوح ما بين 23 و 32 درجة، فوق الجبال ما بين 18 و 33 درجة، في الأرز تتراوح درجات الحرارة ما بين 13 و 25 درجة، اما في الداخل فتتراوح درجات الحرارة ما بين 18 و 36 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربيّة، سرعتها بين ١٠ و٣٥ كلم/س

– الانقشاع: متوسّط، يسوء أحياناً

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٥٥ و٨٥ %.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج إلى مائج

– حرارة سطح الماء: ٣٠°م.

– الضغط الجوي: ٧٥٨ ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية