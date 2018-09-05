ارتفع سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان 100 ليرة لبنانية، والديزل اويل 300 ليرة لبنانية، وصفيحة المازوت الاحمر وقارورة الغاز 200 ليرة لبنانية، في حين استقر سعر صفيحة البنزين 95 اوكتان.

جاء ذلك في قرارات اصدرها وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال سيزار ابي خليل، حدد بموجبها الحد الاعلى لاسعار مبيع المشتقات النفطية في الاسواق اللبنانية التي اصبحت على الشكل التالي:

– بنزين 98 اوكتان 28600 ليرة لبنانية.

– بنزين 95 اوكتان 27900 ليرة لبنانية.

– ديزل اويل للمركبات 19800 ليرة لبنانية.

– مازوت احمر 19800 ليرة لبنانية.

– قارورة غاز زنة عشرة كيلوغرامات15900 ليرة لبنانية.

– قارورة غاز زنة 12,5 كيلوغراما لم تسعر.

ومن المتوقع، ان تشهد هذه الاسعار ارتفاعا الاسبوع المقبل، بعد ان وصل سعر برميل النفط الخام البرنت الاميركي الى 77,43 دولارا اميركيا.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام