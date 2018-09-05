منعت غواتيمالا رئيس بعثة مكافحة الفساد التابعة للأمم المتحدة الكولومبي إيفان فيلاسكيز من دخول أراضيها الثلاثاء بعد أربعة أيام على قرار رئيس البلاد إنهاء ولاية هذه البعثة.

وقالت الحكومة الغواتيمالية في بيان إن “مجلس الأمن القومي أوصى رئيس غواتيمالا جيمي موراليس بمنع إيفان فيلاسكيز من دخول البلاد كونه شخصا يهدد النظام والامن العام” في البلاد.

فيلاسكيز موجود حاليا في الولايات المتحدة حيث توجه الاثنين لعقد اجتماعات في واشنطن ونيويورك بعد قرار الاسبوع الماضي.

وكان موراليس الذي تدور شبهات بتمويل غير شرعي لحملته الانتخابية، أعلن الجمعة إنه لن يجدد مهمة اللجنة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب في غواتيمالا متهما إياها بالتدخل في الشؤون الخارجية لبلاده.

وكان موراليس تعهد خلال الحملة الرئاسية في العام 2015 بتمديد العمل بمهمة اللجنة حتى العام 2021 وهو تفويض يجب تجديده كل عامين.

يأتي القرار بعد الطلب الذي تقدمت به هذه البعثة أمام البرلمان والنيابة العامة لرفع الحصانة عن رئيس الدولة على خلفية تمويل غير شرعي لحملته الرئاسية.

وكانت البعثة قدمت مؤخرا أدلة جديدة على أن حزب موراليس لم يعلن عن نحو مليون دولار من الاموال التي حصل عليها.

من جهة أخرى، أعلنت الحكومة في البيان أن رئيس الدولة أبلغ الامين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش بقراره وطلب منه تعيين رئيس جديد للجنة لإتمام التفويض الحالي الذي تنتهي مهلته في أيلول/سبتمبر 2019.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية