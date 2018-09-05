نددت موسكو بالعدوان الإسرائيلي الجديد على سوريا الذي استهدف الثلاثاء مواقع بمحافظتي حماة وطرطوس، مطالبة الكيان الإسرائيلي بوقف اعتداءاتها على القوات السورية.

ووصف رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي للشؤون الدولية ليونيد سلوتسكي، في حديث لوكالة “إنترفاكس” العدوان الإسرائيلي على سوريا بـ”غير المقبول” الذي “لا يخدم استقرار الوضع في البلاد وينعكس سلبا على المنطقة”.

وتوقع البرلماني الروسي أن يستقر الوضع في إدلب خلال الأشهر القليلة المقبلة، مؤكدا أن المحافظة تشكل الآن موضع التركيز الرئيسي لجهود الدول الضامنة الثلاث لمسار أستانا للتسوية السورية.

وأضاف: “بغض النظر عن مساعي خصومنا، فإن الوضع في المنطقة وخارجها يتجه نحو استئصال قوى الإرهاب الدولي من أراضي سوريا”، مشددا على أن نقطة اللاعودة قد تم عبورها و”دولة الخلافة” المزعومة لن تعود أبدا إلى أراضي سوريا.

من جهته، صرح نائب رئيس لجنة العلاقات الدولية بمجلس الدوما الروسي، ألكسي تشيبا، بأن على روسيا مطالبة الكيان الإسرائيلي بوقف مهاجمة القوات السورية.

ونقلت وكالة “نوفوستي” عن تشيبا قوله: “إن ذلك (القصف الإسرائيلي على سوريا) غير مقبول، من الضروري توجيه المطالب الأكثر صرامة بوقف جميع الهجمات على القوات الحكومية السورية”.

وشدد تشيبا على أن “أي اعتداءات على الجيش السوري تخدم مآرب الإرهابيين”.

المصدر: وكالات