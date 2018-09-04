طردت قوات العدو الإسرائيلي مساء الثلاثاء عددا من العائلات الفلسطينية من خيامها، في منطقتي خربة “أم الجمال والبرج” في الاراضي المحتلة بحجة التدريبات العسكرية للجيش الصهيوني.

وأفاد مصادر فلسطينية ان “سلطات الاحتلال تواجدت في المنطقتين وطردت سبع عائلات منها من الساعة الخامسة مساء اليوم حتى العاشرة من صباح يوم غد الأربعاء”.

وتابعت المصادر ان “سلطات الاحتلال أخطرت يوم أمس الاثنين أربع عائلات من خربة أم الجمال وثلاث أخرى من منطقة البرج بالطرد من خيامهم بحجة التدريبات”.

يشار إلى أن الاحتلال يطرد بشكل مستمر عائلات من مناطق متفرقة من الأراضي المحتلة بحجج وذرائع مختلفة في مخالفة واضحة لحقوق الشعب الفلسطيني التي تكفلها القوانين الدولية.

المصدر: فلسطين اليوم