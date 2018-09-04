أكد رئيس “الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار” خالد البطش أن “مسيرات العودة وكسر الحصار ستستمر ردا على القرارات الأمريكية الجائرة بحق الفلسطينيين التي كان آخرها محاولة الولايات المتحدة تصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)”.

وأوضح البطش في كلمة له الثلاثاء ان “الإجراءات الأمريكية الظالمة بحق شعبنا هي حلقة من حلقات تذويب وتصفية القضية الفلسطينية”، ولفت الى ان “الولايات المتحدة الأمريكية منحازة تماما لإسرائيل وتسعى إلى إنهاء الوجود الفلسطيني”.

ودعا البطش “الفلسطينيين للرد على القرار الأمريكي من خلال الاستمرار في مسيرات العودة واتمام المصالحة الفلسطينية”، واضاف “نقولها بكل وضوح لن يكون قرارنا الفرار من المواجهة بل سنرد على القرارات الامريكية بالإصرار بالتمسك بأدوات النضال الفلسطيني التي من بينها مسيرات العودة”.

وقال البطش “لن نتوسل حقوقنا وحياة كريمة من إدارة البلطجي ترامب بل سنختار قرار المواجهة والاستمرار في مسيرات العود وكسر الحصار الظالم”.

المصدر: فلسطين اليوم