قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إن المناورات العسكرية الكبرى “الشرق-2018” ستشمل 9 ميادين تدريب و3 بحار.

وفي كلمة ألقاها أثناء اجتماع قيادات القوات المسلحة الروسية، اليوم الثلاثاء، عبر الفيديو من موسكو، قال الوزير إن المناورات العسكرية واسعة النطاق تجري في 5 ميادين تدريب للأسلحة المشاركة، وكذلك في 4 ميادين تدريبية تابعة للقوات الجوية والفضائية وقوات الدفاع الروسية، وفي بحري أخوتسك وبيرنغ والبحر الياباني في شرق روسيا. وأضاف أن المرحلة النهائية للمناورات تنطلق، في 11 أيلول/سبتمبر الجاري.

ونوّه الوزير إلى أن الاختبارات المفاجئة التي سبقت المناورات تعد جزءا لا يتجزأ منها. ويتدرب أفراد وحدات الجيش الروسي الآن في ميادين غير معروفة لهم.

وقال شويغو إن المناورات تجري بمشاركة 300 ألف فرد من القوات المسلحة و36 ألف عربة قتالية، وألف طائرة ومروحية و80 سفينة حربية.

وعلاوة على ذلك، أشار شويغو إلى أن مجمع “باتريوت” العسكري التقني بضواحي موسكو سيشهد قريبا إنشاء مبنى الكاتدرائية الأرثوذكسية للقوات المسلحة الروسية. وقد وافق رجال الدين ووزراء الحكومة على فكرة إنشائها، وتم إقرار مشروعها. وستتضمن الكاتدرائية معرض تاريخ الجيش الروسي.

المصدر: وكالات