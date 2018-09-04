قال الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، إنه أوعز إلى جيشه بشراء “الأسلحة الإسرائيلية” فقط، لأن تل أبيب لا تضع شروطا لعقد صفقات السلاح معها، حسبما أفادت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية.

وأجرى دوتيرتي لقاء برئيس الكيان الإسرائيلي رؤوبين في مدينة القدس المحتلة، سبقه لقاءان آخران مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزير الحرب أفيغدور ليبرمان.

ووقع الجانبان اتفاقات في مجالات السياحة والعمل والحرب، وبحثا إمكانية شراء الفلبين أسلحة من الكيان الإسرائيلي وتعزيز التعاون العسكري بينهما، دون الإعلان عن صفقات شراء أسلحة.

المصدر: وكالات