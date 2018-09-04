حذر وزير الخارجية الإسباني خوسيب بوريل ونظيره الفلسطيني رياض المالكي الثلاثاء من أن الولايات المتحدة تفقد دور الوسيط التاريخي في النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني بـ”انحيازها” إلى الكيان الإسرائيلي.

وقال بوريل خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المالكي “يؤسفني أن الولايات المتحدة التي قامت لسنوات بدور في الإسهام في عملية السلام، تتنحى عن لعب دور الوسيط الذي يتمتع بثقة الطرفين”.

وأضاف بوريل أن “الوزير المالكي ابلغني قلقه الجاد فيما يتعلق بالوضع، الناجم عن انحياز الولايات المتحدة إلى جانب المواقف الإسرائيلية”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية