أصدرت محكمة عراقية، اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن المؤبد، على 4 أشخاص ينشطون لصالح تنظيم “داعش” في محافظتي نينوى وديالى، أحدهم وزع منشورات تحريضية ، تحث على العنف لصالح التنظيم.

وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى، القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان، إن المحكمة الجنائية المركزية، برئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، نظرت في قضايا متهمين أدينوا بالانتماء لداعش، وحكمت عليهم بالسجن المؤبد، وذلك بعد ثبوت ارتكابهم أعمالا إجرامية.

وأعلنت الجنائية المركزية، عن المؤبد لإرهابيين اثنين، أحدهما حرضّ ضد القوات الأمنية، في مساجد نينوى، بينما ذكرت جنايات الكرخ، حكمان بالمؤبد لإرهابيين، عملا لصالح داعش بمهن مختلفة.

وأوضح البيان، أن أحد المدانين كان يقوم بتوزيع أقراص ليزرية فيها مقاطع فيديو للعمليات الإرهابية، التي يقوم بها داعش في قضاء البعاج، التابع لمحافظة نينوى، إضافة إلى قيامه بتوزيع الصحف والمجلات، التي تنشر أخبار التنظيم، واشتراكه بمعسكرات للتدريب على استخدام السلاح بمختلف أنواعه.

وأفاد المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى، بأن بقية المتهمين، قدموا الدعم اللوجستي لداعش، في محافظتي نينوى وديالى، مشيرا إلى أن الاحكام صدرت بحقهم، وفقا للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.

المصدر: وكالات