اعلنت المنظمة الدولية للهجرة الثلاثاء ان حوالى أربعة ملايين شخص نزحوا بسبب الحرب مع إرهابيي تنظيم داعش في العراق قد عادوا إلى ديارهم.

وكان نحو ستة ملايين، اي زهاء 15% من السكان غادروا منازلهم ولجأوا الى مناطق أخرى منذ هجوم الارهابيين عام 2014.

في مطلع ايلول/سبتمبر، كانت سجلات المنظمة الدولية للهجرة تؤكد وجود أقل بقليل من مليوني نازح، وهو أدنى مستوى منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2014.

وقد اعلنت بغداد نهاية عام 2017 الانتصار على الارهابيين الذين طردوا من جميع المراكز الحضرية في العراق.

ومعظم النازحين العائدين هم من محافظة نينوى وكبرى مدنها الموصل التي شهدت طوال تسعة أشهر اشرس معارك الشوارع في العصر الحديث.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية