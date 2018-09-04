عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب جورج عدوان وحضور مقرر اللجنة النائب نواف الموسوي والنواب: مصطفى الحسيني، ابراهيم عازار، جورج عطا الله، هاني قبيسي، جورج عقيص، بوليت يعقوبيان، علي خريس وابراهيم الموسوي.

كما حضر المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود، محافظو: بعلبك الهرمل بشير خضر، البقاع كمال ابو جوده، النبطية محمود المولى والجنوب منصور ضو، القضاة: منيف بركات، زياد مكية وجاد معلوف، ممثلا وزارة الداخلية العقيد ربيع مجاعص وترودي القاضي.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام