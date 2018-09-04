تمنى الرئيس الأميركي دونالد ترامب “النجاح” للقمة المقبلة بين الكوريتين، بحسب ما أعلنته سيول الثلاثاء.

ومن المقرر أن يتوجه الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن إلى بيونغ يانغ في وقت لاحق هذا الشهر لعقد لقائه الثالث مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون هذا العام، وسيتوجه وفد رفيع كوري جنوبي الى العاصمة الكورية الشمالية الأربعاء للتحضير لزيارة مون.

وقال بيان صادر عن مكتب مون “اتفق ترامب ومون في مكالمة هاتفية بينهما على مواصلة التعاون الوثيق في جهودهما لنزع السلاح النووي للشمال”.

وأضاف البيان أن “الرئيس ترامب قال إنه يأمل بصدق نجاح قمة الجنوب-الشمال في ايلول/سبتمبر ليس فقط لتحسين العلاقات الكورية-الكورية بل أيضا لتطبيق اتفاقية القمة الاميركية-الكورية الشمالية في 12 حزيران/يونيو والحوار المستقبلي”.

ولفت البيان الى ان “الرئيسين ناقشا أيضا إجراء لقاء ثنائي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في وقت لاحق هذا الشهر”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية