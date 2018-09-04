استقبل الرئيس السوري بشار الأسد الثلاثاء رئيس جمهورية أبخازيا راؤول خادجيمبا الذي يقوم على رأس وفد رسمي رفيع بزيارة إلى سوريا تستمر أربعة أيام.

وعقد الرئيسان الأسد وخادجيمبا جلسة مباحثات موسعة تم خلالها التأكيد على أن هذه الزيارة تشكل أساساً لتطوير العلاقات الثنائية بما يلبي مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

وهنأ الرئيس الأسد الرئيس خادجيمبا بالذكرى العاشرة لاستقلال أبخازيا، وأكد أهمية أن يترافق اتفاق الجانبين في المواقف السياسية مع تفعيل وتعزيز العلاقات الإقتصادية والاجتماعية والثقافية مشيرا إلى أن الاتفاقيات التي سيتم توقيعها خلال هذه الزيارة تشكل قاعدة لبناء علاقات متينة على مختلف الأصعدة.

من جانبه، أعرب خادجيمبا عن شكره وتقديره الكبيرين لقرار سوريا الشجاع بالاعتراف بسيادة أبخازيا واستقلالها وجدد وقوف بلاده وتضامنها مع الشعب السوري وقيادته في مواجهة الإرهاب الذي يتعرض له معرباً عن ثقته بقدرة السوريين على استعادة الأمن والأمان وإلحاق الهزيمة بكل من لا يريد السلام في سورية.

وفي ختام المباحثات وقع الرئيسان الأسد وخادجيمبا معاهدة الصداقة والتعاون بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية أبخازيا.

المصدر: سانا