أعرب وزير الداخلية الايطالي ماتيو سالفيني عن استعداده للعودة في القريب العاجل الى طرابلس(عاصمة ليبيا). ووجه اللوم مجددا إلى فرنسا في الفوضى الدائرة هناك.

وقال سالفيني في حديث له الثلاثاء “بشأن ليبيا على ايطاليا ان تحتفظ بدور فاعل في إحلال الاستقرار في المتوسط وأنا مستعد شخصيا للتعرض لبعض المخاطر والعودة الى هناك في القريب العاجل”.

وأضاف سالفيني “بالتأكيد هناك من يقف خلف المعارك الراهنة وهذا لا يحصل عن طريق الصدفة”، وتابع “ما أخشاه هو ان أحدا ولأسباب اقتصادية وطنية يعرض للخطر الاستقرار في كل أنحاء شمال افريقيا وبالتالي في أوروبا”.

وقال سالفيني “أفكر في من ذهب لخوض الحرب فيما كان يتعين عليه الا يفعل ذلك”، واضاف “افكر في من يحدد تواريخ للانتخابات من دون إبلاغ الحلفاء والامم المتحدة والليبيين”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية