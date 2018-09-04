التلفزيون السوري: سماع دوي انفجارات في منطقة وادي العيون بريف حماة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 4 2018 - 20:22
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دوي انفجارات في منطقة وادي العيون بريف حماة الغربي شمال سوريا وتصادعد الدخان
التلفزيون السوري: الدفاعات الجوية السورية اسقطت 5 صواريخ اطلقتها طائرات اسرائيلية باتجاه ريف حماة
مصدر عسكري سوري: دفاعاتنا الجوية تصدت لطائرات اسرائيلية تسللت من غرب بيروت واتجهت شمالا مستهدفة مواقع لنا بطرطوس وحماة
سانا: عودة مئات النازحين السوريين من لبنان عبر معبري الدبوسية وجديدة يابوس إلى أرياف دمشق وحمص وحماه
الكرملين رداً على تحذيرات الرئيس الأميركي من شن هجوم على إدلب: مثل هذه التحذيرات لا تعد نهجاً شاملاً لحل مشكلة إدلب
الكرملين: بؤرة الإرهاب في إدلب تزعزع الوضع في سوريا وتقوض مسار التسوية السياسية والدبلوماسية
الكرملين: الوضع في إدلب سيكون أحد أهم بنود جدول أعمال لقاء رؤساء روسيا وتركيا وإيران هذا الأسبوع
ديمستورا: ادعو الرئيسين بوتين واردوغان الى ايجاد صيغة تضمن منع وقوع كارثة في ادلب
رئيس هيئة الاركان في الجيش الاميركي يحذر من عملية عسكرية سورية واسعة في ادلب مطالبا بعملية محدودة
سقوط قذيفتين صاروخيتين على حي الحمدانية بمدينة حلب مصدرهما المجموعات المسلحة
الموفد الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا: قدمنا الدعوة لروسيا وإيران وتركيا للاجتماع في جنيف بـ11 و12 من الشهر الجاري
دي ميستورا: دعوت المجموعة المصغرة حول سوريا للاجتماع في جنيف في 14 من الشهر الجاري
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف: نبذل جهوداً لإخراج المسلّحين من إدلب بأقل خسائر بشرية ممكنة
متظاهرون فلسطينيون يحرقون صوراً للرئيس الأميركي أمام مكتب القنصلية الأميركية في رام الله بالضفة الغربية المحتلة
عشرات الفلسطينيين يقتحمون حاجز بيت حانون في قطاع غزة خلال تظاهرة احتجاجية على وقف خدمات الانروا
مراسل المنار: 7 اصابات برصاص الاحتلال في المواجهات المندلعة قرب السياج الامني شمالي قطاع غزة
قوات الاحتلال تطلق النار والغاز المسيل للدموع على المحتجين عند معبر بيت حانون
رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار يؤكد ان مواصلة مسيرات العودة هي خيار الحركة والفصائل والشعب الفلسطيني
العراق: رئيس السن يعلن استمرار جلسة البرلمان مفتوحة حتى 15 من الشهر الجاري لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه
اليمن: احتجاجات واسعة في المحافظات الجنوبية تنديداً بفساد حكومة عبد ربه منصور هادي المدعومة من العدوان
الجيش اليمني واللجان الشعبية يصدون محاولة تقدم لقوى العدوان في جمارك الطوال بحرض ويوقعون قتلى وجرحى بصفوفها
الجيش اليمني واللجان الشعبية يصدان زحفا لقوى العدوان في جبهة حيفان بمحافظة تعز
إسبانيا تلغي اتفاقاً وقّع عام 2015 لبيع 400 قنبلة موجهة بالليزر إلى السعودية
كبرى وكالات الأنباء الأوروبية بينها فرانس برس تتهم موقعي غوغل وفيسبوك بسرقة الأخبار واستخدامها دون دفع مقابل
اليابان: قتيلان وعشرات الجرحى نتيجة أقوى إعصار يضرب البلاد منذ ربع قرن
السفارة الاميركية في القاهرة تعلن استئناف العمل بعد انتهاء الشرطة المصرية من التحقيق في الهجوم الذي وقع في محيطها
وزير المصالحات السوري: من غير المقبول معاملة الاكراد في سوريا بشكل مختلف عن باقي القوميات
حزب الله يدعو للمشاركة بإحياء ليالي عاشوراء ابتداءً من يوم الاثنين المقبل الساعة 8:00 مساءً في مجمع سيد الشهداء "ع" - الضاحية الجنوبية
التلفزيون السوري: سماع دوي انفجارات في منطقة وادي العيون بريف حماة
منذ 2 ساعة
4 September، 2018
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الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ اسرائيلية أطلقت على وادي العيون بريف حماه
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سيول: ترامب تمنى “النجاح” لقمة الكوريتين
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