قالت وزارة الزراعة في لبنان في بيان لها الثلاثاء “تناولت مؤخرا بعض وسائل التواصل الاجتماعي خبرا مفاده ان وزارة الزراعة والصحة أصدرت بيانا حول انتشار مرض خطر ومميت يسمى بالليشمانيا وينتقل الى الإنسان بالاحتكاك المباشر مع الكلاب والقطط”.

واضاف البيان ان “وزارة الزراعة اللبنانية تنفي نفيا قاطعا الخبر وتفيد بأنها لم تصدر اي خبر متعلق بهذا المرض، مع الذكر ان المرض ينتقل فقط عبر نوع من البعوض يسمى Sand Fly”، وتابع “تتمنى وزارة الزراعة من الجهات المعنية عدم بث الإشاعات غير الصحيحة، واستقصاء المعلومات قبل نشرها من قبل الجهات المختصة في وزارة الزراعة”.

وأكد البيان ان “الوزارة تحتفظ بحقها بملاحقة ناشري الخبر”.

المصدر: بريد الموقع