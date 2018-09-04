رأى حزب “الاتحاد” في لبنان في بيان له الثلاثاء أن “الصيغة الاولية التي قدمها الرئيس المكلف سعد الحريري الى فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون هي صيغة اولية ملغومة مشوبة بعيوب كبيرة وفي طليعتها القفز فوق نتائج الانتخابات النيابية ومعايير التشكيل المتفق عليها”.

وقال البيان إن “التشكيلة لم تقدم جديدا على مواقف القوى المعلنة الامر الذي يجعل من إنجاز تشكيل الحكومة مرشحا للاطالة وما ينتج عن ذلك من سلبيات على مجمل الوضع الوطني وتعطيل الحياة العامة في البلاد”.

وأشار البيان الى أن “ما يطرح من عقد مفتعلة هو في الحقيقة يمثل رغبة عند البعض في تعطيل تشكيل الحكومة انتظارا لاستحقاقات اقليمية لن تكون ابدا لمصلحة الفريق المعطل الذي بات معروفا بارتباطاته وبمطالبه وبعقده”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام