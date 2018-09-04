عقدت “لجنة الاعلام والاتصالات” النيابية في لبنان جلسة برئاسة النائب حسين الحاج حسن وحضور النواب الاعضاء ووزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جمال الجراح.

وبعد الجلسة، قال النائب الحاج حسن “عقدت لجنة الاعلام والاتصالات النيابية جلستها الثانية في حضور وزير الاتصالات، وعرض معاليه وضع الاتصالات بالكامل، واللجنة في صدد إعداد رؤية استراتيجية متكاملة ومناقشتها مع وزير الاتصالات لتكون خارطة عمل متكاملة للدورة النيابية التي نحن فيها وللسنوات المقبلة”.

واضاف الحاج حسن “تركز النقاش على القانون 431 الذي صدر في بداية الاعوام 2000 – 2004 لاصلاح قطاع الاتصالات بما يتضمن وضع وزارة الاتصالات والهيئة الناظمة لها وانشاء شركة ليبان تيليكون – اتصالات لبنان موضوع شركات الخليوي والخصخصة واشراف القطاع الخاص، اضافة الى الرؤية المستقبلية لقطاع الاتصالات وجعل لبنان مركزا اقليميا للاتصالات”.

وتابع الحاج حسن “استمعت اللجنة الى شرح معالي الوزير في خصوص شبكة الالياف الضوئية وسياسات الاسعار وربط لبنان بالشبكات الدولية وتنظيم الترددات والرومنيغ وكلفته والفوترة وعدد آخر من المواضيع”، واوضح “اتفقنا داخل اللجنة على معالجة هذه الملفات تباعا والملف الاساسي الذي سنتابعه في الجلسات المقبلة هو امن المعلومات والذي يبدو في الفترة الاخيرة ان هناك اختراقات حصلت على المعلومات في لبنان من جهات دولية او محلية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام