قالت “جبهة العمل الاسلامي” في لبنان في بيان لها الثلاثاء إن “المطلوب في تشكيلة الحكومة القادمة أن تكون حكومة رجال تخدم مصالح الناس وترفع الضيم والظلم عنهم وتحارب الفساد عمليا لا نظريا”، واضافت انه “ليس المطلوب أن تكون التشكيلة تشكيلة رجال حكومة يخدمون مصالحهم الشخصية ويبحثون عن إرضاء ذواتهم وأهوائهم”.

ولفتت الجبهة إلى “المعاناة الاقتصادية الشديدة والضيقة الحياتية والمعيشية التي تمر بالوطن ويعيشها المواطن بشكل غير مسبوق”، وأكدت “علينا جميعا وعلى المسؤولين تحديدا الترفع عن الصغائر والأنانية وحب الذات والالتفات إلى ما ينقذ الوطن ويخفف الأعباء الثقيلة والهموم الكبيرة والمصاعب الجمة عن كاهل المواطن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام