كبد الجيش واللجان الشعبية في اليمن قوى العدوان الأمريكي السعودي خسائر بشرية ومادية جسيمة في محافظة الجوف خلال الساعات الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن وحدات من الجيش واللجان الشعبية دمرت ثلاث آليات للعدوان في جبهة المهاشمة وصبرين بمديرية خب والشعف.

وأضاف المصدر أن القوة الصاروخية والمدفعية دكت تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في صحراء الأجاشر قبالة نجران بصلية من صواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية، محققة إصابات مباشرة.

وأكد المصدر مصرع منافق وإصابة 5 آخرين بقصف مدفعي استهدف تجمعاتهم في جبهة المصلوب.

المصدر: الاعلام الحربي