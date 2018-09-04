دعت اللجنة المنظمة للفعاليات أبناء محافظة صعدة اليمنية للمشاركة الواسعة في مسيرة بعنوان ” محاكمة قتلة الأطفال واجب ديني وانساني” صباح غد الأربعاء بمدينة صعدة.

وأكدت اللجنة المنظمة للفعاليات في بيان صادر عنها أهمية المشاركة الواسعة في المسيرة للمطالبة بمحاكمة قتلة الاطفال و للتنديد بالجرائم الوحشية التي يرتكبها العدوان الامريكي السعودي بحق الشعب اليمني ، والمستمرة منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات على مرأى ومسمع العالم و أخرها مجزرة طلاب ضحيان التي راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى جلهم من الاطفال.

المصدر: موقع انصارالله