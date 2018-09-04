أستأنف مجلس النواب العراقي جلسته الاولى من الفصل التشريعي الاول لسنته التشريعية الاولى في دورته الانتخابية الرابعة برئاسة النائب محمد علي زيني رئيس السن اليوم الثلاثاء.

وفي مستهل الجلسة شدد رئيس السن على أهمية الالتزام بحضور الجلسة والتوقيتات الدستورية، داعيا النواب الى الاهتمام بمصلحة الوطن والشعب.

وادى احمد عبد الله الجبوري هناء تركي الطائي اليمين الدستورية اعضاء في مجلس النواب.

من جانب أخر، عرض محمد علي زيني رئيس السن رأي مستشار شؤون التشريع في مجلس النواب بشان الية انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب وتضمن اعلان رئيس السن عن فتح باب الترشيح لرئيس المجلس ونائبيه وينتخب المجلس رئيسا اولا ومن ثم النائب الاول والنائب الثاني بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس في الانتخاب السري حسب المادة السابعة من النظام الداخلي، مبينا بان باب الترشيح يكون للرئيس ونائبيه دفعة واحدة قبل غلق باب الترشيح.

بعدها اعلن رئيس السن عن تحديد يوم السبت 15 ايلول الحالي موعدا لانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه.انتهى

المصدر: الفرات نيوز