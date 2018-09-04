أحرزت ايران المرتبة الـ 15 عالميا في انتاج العلم كما الانتاج العلمي للبلاد يبلغ 1.88 بالمئة فيما لاتتجاوز نسبة نفوسها 1 بالمئة عالميا بحسب ماأفاد مساعد وزير العلوم والابحاث والتقنية ابراهيم خدائي.

وقال ابراهيم خدائي، في كلمته بمناسبة تكريم ذكرى مرور سبعين عاما على تأسيس جامعة تبريز، ان هذه الجامعة تعد من بين واحد بالمئة من الجامعات المتفوقة عالميا والتي ترعرعت في مهد الثقافة والعلم في محافظة اذربايجان والتي كانت تؤدي دورا مركزيا في تطور البلاد.

واضاف، ان تاريخ التعليم والعلم في اذربايجان يعود الى 700 عام.

ولفت خدائي الى ان ايران حازت على نسبة 2.88 عالميا في المقالات الممتازة والموثقة.

واعتبر ان التنمية العلمية في البلاد رهن بالجامعات ومنها جامعة تبريز التي استطاعت اداء دور فاعل في الارتقاء بالواجهة الاسلامية كما استطاعت ان تشكل محورا تنمويا في منطقة اذربايجان.

المصدر: وكالة انباء فارس