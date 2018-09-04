أكد رئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبدالسلام، اليوم الثلاثاء، أن الأمم المتحدة تماطل حتى اللحظة عن وعود قطعتها بشأن تسهيل عودة الجرحى والعالقين في الخارج.

وقال عبدالسلام في تغريدة له على “تويتر” “حتى اللحظة تماطل الأمم المتحدة عن وعود قطعتها بشأن تسهيل عودة الجرحى والعالقين في الخارج رغم التجاوب مع طلباتها التي قدمتها دول العدوان، على أن نقلهم في طائرة الوفد الوطني أمر طبيعي واعتيادي وإنساني”.

وصدر مساء أمس الاثنين قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (139) لسنة 2018م بتشكيل الوفد الوطني لتمثيل الجمهورية اليمنية في مشاورات جنيف برئاسة محمد عبدالسلام.

المصدر: المسيرة نت