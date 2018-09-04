لقي أعداد من قوى العدوان السعودي الأمريكي، اليوم الثلاثاء، مصرعهم وجرح أخرون أثر كسر زحف واسع لهم مسنودا بغطاء جوي مكثف على مواقع الجيش واللجان الشعبية في جمارك الطوال – حرض.

وأوضح مصدر عسكري أن الجيش واللجان الشعبية كسروا زحفا واسعا لمرتزقة الجيش السعودي على جمار الطوال – حرض.وأكد المصدر مصرع وإصابة أعداد من مرتزقة الجيش السعودي إثر انكسار الزحف، مشيرا إلى أن طيران العدوان شن غارات مكثفة خلال عملية الزحف.

ولفت إلى أن سلاح المدفعية لدى الجيش واللجان الشعبية شارك في قصف تجمعات العدوان.

المصدر: المسيرة نت