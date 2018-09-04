عاد اليوم المئات من المهجرين السوريين من لبنان عبر معبري الدبوسية وجديدة يابوس الحدوديين حيث تم نقلهم بالحافلات إلى قراهم وبلداتهم التي حررها الجيش العربي السوري مؤخرا من الإرهاب في أرياف دمشق وحمص وحماة.

إلى معبر الدبوسية الحدودي وصلت عند الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم دفعة من المهجرين السوريين غالبيتهم من الأطفال والنساء حيث كان بانتظارهم حافلات وفرق من الهلال الأحمر العربي السوري ومديرية صحة حمص لتقديم الخدمات اللازمة لهم.

و تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمهجرين العائدين وإعطاء اللقاح للأطفال قبل ان يتم نقلهم بالحافلات إلى بلدة تلبيسة وقرية الغاصبية بريف حمص وقرية نقيرة الوعر بريف حماة التي تم تحريرها من الإرهاب خلال الأشهر الماضية.

إلى ذلك وصل إلى معبر جديدة يابوس الحدودي مئات المهجرين قادمين من مناطق متفرقة داخل لبنان حيث تم نقلهم بالحافلات إلى قراهم وبلداتهم في ريف دمشق بعد تقديم المساعدات اللازمة لهم.

المصدر: سانا