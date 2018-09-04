عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء، رئيس البرلمان فرنسوا دو روجي وزيراً للبيئة، وبطلة فرنسا السابقة في السباحة روكسانا ماراسينيانو وزيرةً للرياضة، بحسب بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية. ووفقاً لبيان الإليزيه “يأتي التعديل الوزاري الذي قام به الرئيس بعد استقالة وزير البيئة نيكولا هولو الأسبوع الماضي من منصبه وبعد استقالة وزيرة الرياضة لورا فليسيل من منصبها الثلاثاء”. هذا وقد كان وزير البيئة السابق نيكولا هولو استقال من منصبه الأسبوع الماضي منتقداً الحكومة ومعبراً عن خيبة أمله في أسلوب عمل الحكومة، أما وزيرة الرياضة السابقة لورا فليسيل فاستقالت لـ “أسباب شخصية” بحسب بيان نشرته.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية