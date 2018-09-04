ام باحثون في فرع جامعة آزاد الإسلامية للعلوم والبحوث بتطوير ثلاثة أنواع من النباتات الطبية لإنتاج مادة خام بهدف استخدامها في مستحضرات التجميل.

أشارت صبا غوراني ، المديرة التنفيذية للمشروع ، إلى كمية استهلاك مستحضرات التجميل في البلاد، مؤكدة في ذات الوقت على استخدام المكونات العشبية في مستحضرات التجميل ، وقالت: “بناء على البحث الذي قمنا به ، فإن” كريم ” النباتات الطبية مثل بذور السفرجل ووردة الختمي والصبير أفضل من غيرها من الكريمات المماثلة ، ودرجة الحموضة فيها أقل من الكريمات الكيميائية ، نظرا لتأثيراتها على الجلد.

وأشارت غوراني إلى الأبحاث السابقة في مجال صنع المواد الخام من منشأ عشبي لانتاج مستحضرات التجميل ، لافتة إلى أن النباتات وخصائصها الفريدة قد جذبت اهتمام الباحثين حول العالم لسنوات عديدة.

وأوضحت منفذة المشروع: ان النباتات ليست مثل المواد الكيميائية ذات صيغة واحدة ومحددة، وهو وحده يعبر عن خصائص فريدة. وتم ايضاح الخصائص المختلفة للنبات واساليب استخدامها في العديد من الكتب والدروس القديمة حول الطب التقليدي ، وفي الأبحاث والأساليب الجديدة والمبتكرة في استخدام النباتات ، وكذلك في مسار التنمية الشاملة يتم استخدام الأعشاب المختلفة في انتاج مستحضرات التجميل.

ووفقا لجامعة آزاد للعلوم والابحاث، هناك بحث عن صناعة المستخلصات المحتوية على مخاطات نباتية لاستخدامها في مستحضرات التجميل ، على شكل أطروحة ماجستير في الهندسة الكيميائية ، باشراف الدكتور أمير حيدري، عضو هيئة التدريس بكلية النفط والهندسة الكيميائية في الجامعة.

المصدر: وكالة انباء فارس