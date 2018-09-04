توصلت دراسة حديثة إلى أن تناول الشوكولاتة بانتظام يفيد القلب، بسبب المركبات الطبيعية الموجودة في الكاكاو والتي تسمى “الفلافونويد”، حيث تعزز صحة الأوعية الدموية وتساعد على تقليل الالتهاب.

ووجد الباحثون أن الاستهلاك المعتدل يخفض خطر تعرض الإنسان للإصابة بقصور القلب بنسبة 13%، مقارنة مع عدم تناولها على الإطلاق، بحسب ما نشرته صحيفة “ذا صن The Sun” البريطانية.

ويحذر الباحثون من أن تناول الكثير من الشوكولاتة يومياً ربما يزيد من خطر الإصابة بقصور القلب بنسبة 17%.

وتؤدي حالات قصور القلب إلى تورم الساقين وضيق التنفس مع احتمال أن يقضي المريض ما لم يتم العلاج والتدخل الجراحي.

ويحذر الباحثون من أن تناول الكثير من الشوكولاتة يومياً ربما يزيد من خطر الإصابة بقصور القلب بنسبة 17%.

ويقول دكتور تشياكريت كريتاناوونغ، من كلية طب إيكاهن في ماونت سيناي بنيويورك، إن الشوكولاتة كعلاج شعبي يعد صحياً في حالة تناول كميات صغيرة. ويحذر دكتور كريتاناوونغ من تناول كميات كبيرة لأن بعض أنواع الشوكولاتة قد تحتوي على مستويات عالية من الدهون المشبعة.

تستند النتائج، التي قدمت في مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب في ميونيخ، على دراسات شملت أكثر من 575,000 شخص.

وتقول فيكتوريا تايلور، كبيرة اختصاصي التغذية في مؤسسة القلب البريطانية BHF، إن الكاكاو يقدم فوائد صحية متعددة لجسم الإنسان. وتنصح بتناول قطعة صغيرة من الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو من حين لآخر.

المصدر: اخبار الان