أعلن نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله الصباح الثلاثاء، أن زيارة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، إلى الولايات المتحدة، “تؤكد حرص البلدين على التواصل والتنسيق لتعزيز الشراكة الاستراتيجية، وتأتي في ضوء تسارع التطورات على المستويين الإقليمي والدولي”. وقال الجار الله، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، ” تأتي الزيارة في إطار العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط البلدين، منذ ما يزيد عن 100 عام .. وتكتسب أهمية مضاعفة في ضوء تسارع التطورات التي تشهدها الساحة على المستويين الإقليمي والدولي، وخاصة ما يتصل منها بالوضع في منطقة الخليج، وتطورات عملية السلام في الشرق الأوسط”.

كما تأتي زيارة أمير الكويت إلى الولايات المتحدة، في ظل التحديات التي تواجهها البلدان، المشاركة في “التحالف الدولي”، لمواجهة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، بحسب المسؤول الكويتي. وبيّن الجار الله، أن زيارة أمير الكويت إلى واشنطن “تتيح الفرصة لاستعراض أوجه التعاون في علاقات البلدين، لاسيما ما يتصل منها بالمجال الاقتصادي والاستثماري والتجاري والثقافي، والتعاون في مجال الطاقة والأمن والدفاع”. وسيتخلل الزيارة، انعقاد منتدى لرجال الأعمال في البلدين؛ وذلك للبحث في آفاق وفرص التعاون المستقبلي، بما يحقق تعزيز وتطوير الشراكة الاستراتيجية الاقتصادية بين الجانين.

وستشهد الزيارة التوقيع على عدد من الاتفاقيات، التي ستشكل إطاراً لتجسيد التعاون بين البلدين. ووصل أمير الكويت إلى العاصمة الأميركية الاثنين في زيارة عمل، يجري خلالها مباحثات رسمية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية