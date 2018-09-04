مهما كرهها الطلاب أو تفهّموها، لا تزال المذاكرة والواجبات المنزلية جزءاً لا يتجزّأ من روتينهم اليومي، وفيما يتساءل البعض عن أهميتها وفائدتها، يتساءل البعض الآخر عمّن هو أول شخص راودته فكرة منح الطلاب واجبات منزلية للمذاكرة.

وبحسب موقع homework-writer التعليمي، كان أول من اخترع المذاكرة والواجبات المنزلية هو روبرتو نيفيليس، وهو مدرس صارم من إيطاليا أدخل المذاكرة إلى النظام التعليمي في عام 1095 في مدينة البندقية.

وشعر نيفيل بخيبة أمل من أداء طلابه، لم يكن لساعات العمل في المدرسة أي تأثير إيجابي على معارف ومهارات تلامذته، لذا قرّر أن يخترع طريقة لمعاقبتهم دون استخدام العنف الجسدي الذي كان ضد القانون وكان يخصص عدة ساعات من العمل بعد الصفوف الرسمية حتى يستوعب الطلاب المعنى الدقيق لدروسه.

وربما كان بعض المعلمين الآخرين يمارسون مهام الدروس الإضافية بعد المدرسة لطلابهم قبل نيفيليس، لكن لم يكن هذا جزءاً رسمياً من النظام التعليمي في أوروبا حتى تدخّل المعلم الإيطالي.

المصدر: العربي الجديد